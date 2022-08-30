Москва, , 09:42 — REGNUM Одно из московских предприятий создало линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для воды и других жидких сред. Об этом 30 августа сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Чиновник отметил, что расходомеры — одни из важнейших приборов для обеспечения бесперебойной работы системы водораспределения и водоподготовки любого крупного города. Они применяются для коммерческого, технологического учета жидких сред и обнаружения утечек водопровода. Ожидается, что разработанные в Москве устройства помогут заменить зарубежные аналоги.

«Работа по замене зарубежных товаров и оборудования отечественными аналогами остается одной из самых актуальных в Москве. Так, столичное предприятие разработало новую линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для жидких сред. Данные приборы применяются на объектах теплоэнергетического комплекса, в жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургии и на пищевых производствах, в системах водоснабжения и теплоснабжения по всей стране», — сказал Овчинский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве увеличилось количество малых и средних предприятий