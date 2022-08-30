Клепиковский район, Рязанская область, , 09:42 — REGNUM Контур обороны от лесного пожара в районе деревни Култуки Клепиковского района Рязанской области полностью сформирован, на месте работают более 120 профессиональных пожарных. Об этом сообщил утром 30 августа в телеграм-канале врио губернатора Павел Малков.

Лесной пожар Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Поздно вечером 29 августа врио губернатора сообщил, что сильный порывистый ветер привёл к возникновению верхового пожара, который двинулся в сторону деревни Култуки. Затем пожар перешёл на низовой уровень. Сама деревня опахана. Работы велись в том числе и ночью.

Сейчас на месте работают более 120 профессиональных пожарных, привлечено 20 единиц техники.

«Сформирован полностью контур обороны, продолжается работа, ведётся отжиг. Мы готовы к любому развитию событий, в том числе, к экстренной эвакуации, если она потребуется», — сообщил врио губернатора утром 30 августа.

Глава региона добавил, что со стороны жителей деревни встретил конструктивное отношение и полное понимание ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 29 августа врио губернатора сообщил о сокращении группировки на тушении пожаров в связи со стабилизацией ситуации.