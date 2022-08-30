Соликамск, Пермский край, 30 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Прокуратура Пермского края в судебном порядке потребовала от Соликамского магниевого завода вернуть акции государству. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.

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Иск подан к 512 акционеров предприятия. Истец просит истребовать в пользу России государственное имущество в виде обыкновенных именных акций ОАО «СМЗ» из чужого незаконного владения.

Также прокуратура ходатайствует о принятии обеспечительных мер. Надзорное ведомство требует наложения ареста на акции Соликамского магниевого завода, находящихся во владении ответчиков, и запретить АО «Регистратор Интрако» вносить любые изменения в реестр акционеров предприятия в отношении именных акций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее основной пакет акций был деприватизирован по иску Генпрокуратуры РФ.