Рязань, , 09:41 — REGNUM В Рязанской области за последние сутки площадь пожаров увеличилась на 2 тыс. гектаров, сообщает 30 августа РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Лесной пожар Greg Clarke

Он рассказал, что по состоянию на 6:30 30 августа общая площадь пожаров достигла 22,12 тыс. гектаров. За последние сутки она выросла на 2 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, смена направления ветра избавит Москву от резкого запаха гари и смога, появившихся в результате природных пожаров в Рязанской области.