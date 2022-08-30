Чебоксары, , 09:40 — REGNUM В Чувашии внесено представление по факту гибели рыбы в русловом пруду из-за сброса неочищенных сточных вод. Об этом сообщается на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

На Волге ИА REGNUM

Проверка проводилась по факту гибели рыбы в русловом пруду на ручье без названия — притоке реки Сехнерка.

«Установлено, что предприятием, осуществляющим деятельность по производству молочной продукции, в селе Новое Чурашево осуществлён сброс неочищенных сточных вод, которые по рельефу местности попали в водный объект и привели к гибели рыбы», — считают в надзорном ведомстве.

По данному факту природоохранной прокуратурой внесено представление руководителю предприятия. В ведомстве сообщают, что компания добровольно возместила нанесённый ущерб, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. О размере ущерба не сообщается.

Ранее минприроды Чувашии заявляло, что в январе–июне 2022 года в республике зарегистрировано семь фактов замора рыбы в водоёмах, в том числе в четырёх случаях причиной стало превышение нормативов ПДК вредных веществ в воде.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно, что в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту мора рыбы в реке Рыкша в Чебоксарском районе. Правоохранители оценили ущерб в 800 тыс. рублей.

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