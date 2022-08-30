Остров Итуруп, Сахалинская область, 30 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. На остров Итуруп для продолжения исследовательских работ прибыла группа комплексной долгосрочной экспедиции Русского географического общества (РГО) и Министерства обороны России на острова Курильской гряды «Восточный бастион — Курильская гряда». Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Vera.vvo Остров Итуруп. Горячие источники вулкана Баранского

В планах экспедиции — археологические, ихтиологические, орнитологические, ботанические, геологические, почвоведческие, ландшафтные и вулканологические исследования на островах Итуруп, Уруп, Чёрные братья, а также в окружающей острова акватории.

пресс-служба ВВО «До 2025 года участникам экспедиций предстоит выявить динамику ландшафтных преобразований на поверхности, определить современное состояние популяций краснокнижных видов животных и растений, изучить культуру коренного населения островов, уточнить факты из истории освоения остров Россией».

Исследователи также осуществят поиск артефактов военно-технической истории и фортификации.

На Итуруп экспедиционную группу доставило малое гидрографическое судно Тихоокеанского флота «ГС-296». В настоящее время высадившиеся на берег исследователи разместились в полевом лагере, который для них обустроили военнослужащие ВВО, и приступили к осмотру территории в районе села Горячие ключи.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Русского географического общества (РГО) и экипажи армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) продолжат обследование объектов воздушной трассы Аляска-Сибирь (АЛСИБ) до 15 сентября.