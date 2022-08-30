Париж, 30 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Глава французского государства Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец выборных должностных лиц предыдущего президентского срока, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Эммануэль Макрон принял бывших депутатов большинства, в том числе Ришара Феррана и Кристофа Кастанера, проигравших на выборах в законодательные органы.

Глава государства начал выступление со слов благодарности, адресованных примерно 150 гостям, за то, что они «поддержали проект» и «внесли такой большой вклад в то, что является рекордом». В окружении премьер-министра Элизабет Борн и председателя национальной ассамблеи Эммануэль Макрон пригласил избранных должностных лиц предыдущего срока, которые не представляли себя сами или проиграли в июньских выборах.

«Политическая жизнь не останавливается на битве, независимо от того, выиграна она или проиграна. Будут другие сроки выборов и есть много форм реализации проекта», — добавил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши призывают Францию ускорить поставки оружия киевскому режиму.

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