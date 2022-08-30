Тбилиси, 30 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Мука на мировом рынке подешевела, и правительство Грузии может предпринять шаги, чтобы снизить в стране цены на хлеб. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», заявил журналистам председатель «Союза хлебопромышленников Грузии» Малхаз Долидзе.

Ольга Заузанова Хлеб

Он призвал власти ввести предельные цены на один или два наиболее ходовых наименований хлеба. В этом случае покупатели будут видеть, насколько завышена цена на другую хлебобулочную продукцию.

«Люди должны знать, что это не цена, которую диктует производство, а цена, устанавливаемая магазинами», — сказал Долидзе.

Стоит отметить, что в Грузии производят примерно 15% пшеницы от годового объёма потребления, а остальное — импортируют. Большая часть экспорта зерна приходится на Россию. При этом объёмы закупаемого зерна за последний год сократились. Из-за ввода в РФ заградительных пошлин в Грузии стали переходить на покупку российской муки.