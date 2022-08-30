* запрещённая в России организация

Кабул, , 09:37 — REGNUM Представители Китая и России заявили на заседании Совета Безопасности ООН, что США не должны обвинять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кризисе в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительно оценивая достижения радикалов, Китай счёл увязывание западными странами запрета на поездки должностных лиц талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нарушениями прав женщин необоснованным.

Заседание Совета Безопасности состоялось по запросу России, на котором представители России и Китая попытались рассмотреть экономический и гуманитарный кризис в Афганистане как результат военной интервенции США в последние 20 лет, санкций в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заморозки активов Центрального банка Афганистана.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил: »За прошедший год Вашингтон пытался обвинить новые власти в провале своей 20-летней войны в Афганистане и в нынешней тяжёлой ситуации».

Критикуя Вашингтон, он отметил, что »вместо того, чтобы восстанавливать Афганистан и выплачивать компенсации, она заблокировала финансовые резервы его Центрального банка».

Линда Томас Гринфилд заявила в ответ на критические замечания представителей России и Китая, что «политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала причиной угнетения и голода афганского народа».

Ссылаясь на миллионы долларов гуманитарной помощи США Афганистану за прошедший год, она раскритиковала Россию и Китай и сказала, что, несмотря на разговоры о помощи народу Афганистана, они взяли на себя очень небольшую долю в оказании гуманитарной помощи.

Отвечая на запрос о высвобождении активов Центрального банка, Гринфилд сказала: »Ни одна страна, которая серьёзно относится к обузданию терроризма, не будет пытаться содействовать «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свободном доступе к миллионам долларов афганского народа».

Она добавила, что в настоящее время в Афганистане нет надёжной системы предотвращения финансирования терроризма и борьбы с отмыванием денег.

Гринфилд обвинила талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кризисной ситуации в Афганистане из-за их некомпетентности и неправильной политики. Она заявила, что вместо того, чтобы обратиться за помощью к международному сообществу для решения кризиса в Афганистане, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приютили лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в центре Кабула.

Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь повторил критику российского представителя в отношении подхода США к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Положительно оценив действия радикалов, он сказал, что »временное правительство Афганистана смогло значительно улучшить ситуацию с безопасностью в прошлом году и укрепить политический диалог с помощью таких мер, как проведение в стране Лойя джирги».

Защищая продление освобождения от поездок для официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посол Китая заявил, что «возражение против продления освобождения под предлогом статуса женщин является необоснованным».

Он заявил, что запрет на поездки равносилен прекращению диалога с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подчеркнул, что использование этого вопроса в качестве инструмента торга и давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не даст результатов.