Петропавловск-Камчатский, , 09:36 — REGNUM С Камчатки в специальной операции в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик участвуют более 100 человек, об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал начальник отдела мобилизационной работы администрации губернатора Камчатки, полковник запаса Борис Ковбасюк.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что добровольцами идут все желающие — от простых рабочих до опытных военнослужащих.

«Некоторые из них после первой поездки и возвращения домой отправились туда по второму и третьему разу. Часть добровольцев награждена высокими наградами: один — орденом мужества, двое — медалями за отвагу, по остальным есть поощрительные заявки со стороны командиров воинских частей в адрес губернатора Камчатского края, который также готовит со своей стороны поощрения», — сказал Ковбасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и российской армии, отметив, что бывш. УССР далеко, «но события, которые происходят там, касаются и нас».