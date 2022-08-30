Саратов, 30 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Саратове заместителя директора одного из ритуальных учреждений суд признал виновным в вымогательстве в крупном размере. Мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Установлено, весной 2021 года заместителю директора ритуального учреждения стало известно, что руководитель организации собирается сдать в аренду земельный участок на территории кладбища и расположенные на нем торговые павильоны. Действуя из корыстных побуждений, злоумышленник потребовал от предпринимателя ежемесячно передавать деньги в размере 150 тыс. рублей. При этом он угрожал уничтожением и повреждением имущества арендаторов в случае невыполнения его требований. Предприниматель, опасаясь угроз, с июня по сентябрь 2021 года передал злоумышленнику частями в общей сумме 600 тыс. рублей.

Аферу выявили сотрудники управления уголовного розыска МВД по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, по версии полицейских, в Сургуте 58-летний начальник ритуальной службы вместе с ответственным за оформление могил работником и двумя смотрителями кладбища продали сургутянке за 75 тыс. рублей место для захоронения родственника.

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