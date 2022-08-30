Донецк, 30 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за сутки пострадали шесть человек, сообщили 30 августа в штабе территориальной обороны республики.

Представительство ДНР в СЦКК Обстрел Донецка со стороны ВСУ 13.06.2022

«За минувшие сутки, с 08.00 29 августа до 08.00 30 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получили ранения шесть мирных жителей, включая подростка 2010 года рождения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 августа киевские боевики обстреляли из «Града» населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.