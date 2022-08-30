Сеул, , 09:34 — REGNUM 30 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поговорил по телефону с председателем крупнейшей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на старшего секретаря президента по политическим вопросам Ли Чжин Бока.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что разговор состоялся через два дня после общенационального съезда партии.

В ходе беседы, которая продолжалась в течение 3-4 минут, президент поздравил лидера партии с победой на выборах, а также призвал Ли Чжэ Мёна сотрудничать с правящей партией в принятии Национальным собранием (парламентом) законопроектов, связанных с качеством жизни населения.

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