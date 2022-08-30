Сеул, 30 августа 2022, 09:34 — REGNUM 30 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поговорил по телефону с председателем крупнейшей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на старшего секретаря президента по политическим вопросам Ли Чжин Бока.
Сообщается, что разговор состоялся через два дня после общенационального съезда партии.
В ходе беседы, которая продолжалась в течение 3-4 минут, президент поздравил лидера партии с победой на выборах, а также призвал Ли Чжэ Мёна сотрудничать с правящей партией в принятии Национальным собранием (парламентом) законопроектов, связанных с качеством жизни населения.
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