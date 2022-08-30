Сеул, 30 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. 30 августа президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поговорил по телефону с председателем крупнейшей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном. Об этом сообщает KBS со ссылкой на старшего секретаря президента по политическим вопросам Ли Чжин Бока.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что разговор состоялся через два дня после общенационального съезда партии.

В ходе беседы, которая продолжалась в течение 3-4 минут, президент поздравил лидера партии с победой на выборах, а также призвал Ли Чжэ Мёна сотрудничать с правящей партией в принятии Национальным собранием (парламентом) законопроектов, связанных с качеством жизни населения.