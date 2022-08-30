Верхняя Пышма, Свердловская область, 30 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня и до 22 сентября на сайте образовательного проекта «Инженерная школа УГМК» по ссылке https://school.ugmk.com/# открыта регистрация школьников, желающих связать свое будущее с горнодобывающей промышленностью и металлургией. Участие в этом проекте для детей и родителей абсолютно бесплатное.

Фото: пресс-служба УГМК Университет УГМК

Инженерная школа УГМК — один из самых масштабных образовательных и профориентационных проектов в сфере подготовки кадров для горнодобывающей промышленности и металлургии в России, а именно — для УГМК. Этот проект стартовал в ноябре 2021 года, и уже в первый учебный год в эту уникальную школу поступили более 900 ребят из 24 городов 11 регионов страны.

Обучение в «Инженерной школе» проводится в двух форматах — онлайн и очно.

В онлайн-формате ребята изучают физику, химию и математику. Преподаватели в Инженерной школе из ведущих российских университетов. Занятия проходят в формате — 6 часов в неделю. С учениками поддерживается регулярная коммуникация, благодаря чему собирается обратная связь про то, насколько понятен материал, есть ли контакт с преподавателем. Также проводятся промежуточные и итоговое тестирования, по результатам которых ученикам ставят баллы.

В очном формате проходят встречи со школьниками на предприятиях компании УГМК. Ребята знакомятся «на месте» с технологиями производства, узнают, что такое работать в коллективе, развивают свои лидерские качества.

Во время летних каникул для ребят организуются инженерные смены. Одна из таких смен прошла с 12 по 25 июня 2022 года в детском лагере «Лесная застава» Челябинского цинкового завода. В ней приняли участие 129 детей из 6 регионов. Цель такой смены — полноценно погрузить школьников в решение реальных производственных задач организаций УГМК, сплотить их в команды для поиска решения. Так, например, они искали причины частых коротких замыканий при электролизе, а также потерь сжатого воздуха при флотации. По каждому проекту был создан макет с применением 3D-решений, контроллеров и средств автоматизации. Но немало было сделано и руками ребят: они пилили, строгали и даже шили. Разработанные макеты потом защищали перед экспертной комиссией. Именно через участие в решении подобных кейсов ребята полноценно вовлекаются в производственную область деятельности Компании, которая в перспективе станет для них главной в жизни.

«Именно через участие в решении реальных производственных задач мы вовлекаем детей в обширную область деятельности, которая, надеемся, станет для них главной в жизни. Без этой увлеченности вряд ли можно рассчитывать на результат», — считает руководитель проекта «Инженерная школа УГМК» начальник управления подготовки персонала компании Инна Осипова.

Сейчас начинается новый прием заявок в Инженерную школу на предстоящий учебный год. Там ждут всех ребят, желающих связать свою профессиональную жизнь с Уральской горно-металлургической компанией, больше узнать о применяемых на предприятиях компании технологиях, о будущих профессиях. В течение учебного года школьники существенно подтянут свои знания по точным наукам, что поможет им профессионально самоопределиться и поступить в колледжи и вузы (в том числе в корпоративный Технический университет УГМК) на направления подготовки, востребованные в компании.

В период с 15 по 20 сентября пройдут организационные собрания в формате онлайн для школьников, родителей, учителей, посвященные актуальным вопросам поступления и обучения в «Инженерной школе УГМК». График организационных собраний будет опубликован на сайте проекта https://school.ugmk.com/.

23 и 24 сентября состоится конкурсный отбор в виде тестирования по физике и математике

С 26 сентября по 2 октября — публикация результатов, подача заявлений о зачислении конкурсантов, рекомендованных к обучению.

И, наконец, 3 октября — старт учебного года в «Инженерной школе УГМК».