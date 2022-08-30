Москва, , 09:33 — REGNUM Законопроект, который предлагает установить для детей из многодетных семей право на скидку в 50% для учёбы в вузах, внесен в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Парламентарии обращают внимание на то, что многодетные семьи значительно помогают в решении демографической проблемы и таким семьям требуются дополнительные меры поддержки.

«Законопроектом предлагается предоставить право на квоту детям из семей, воспитывающих от трех и более детей, на обучение в учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата и специалитета на оплату в размере 50 процентов при условии успешного прохождения вступительных испытаний», — отмечается в телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме.