Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил принять меры по обеспечению сохранности Дома Лапина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Бастрыкин отдал поручение центральному аппарату своего ведомства продолжить следственные мероприятия в рамках возбуждённого уголовного дела по факту сноса объектов культурного наследия в Петербурге, среди них и Дом Лапина.

По поручению Басктрыкина, будет ускорено проведение экспертизы для установления исторической значимости объекта. Она позволит проверить обоснованность решения профильных органов власти о возможности его сноса.

Главное следственное управление СКР ранее признало Дом Лапина вещественным доказательством. Это даёт основание ограничить снос дома по крайней мере до завершения расследования.

При этом, как сообщили градозащитники, Куйбышевский районный суд Петербурга разрешил снос объекта культурного наследия. Пока действуют меры предварительной защиты, снос ещё запрещён. Градозащитники заявили, что будут обжаловать разрешение на снос.

Напомним, что снос объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге привлёк внимание следственного комитета России. В частности из-за демонтажа флигелей особняка Салтыковой Бастрыкин лично приехал в город, чтобы проконтролировать расследование.

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