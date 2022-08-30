Пермь, , 09:32 — REGNUM В Перми администрация города объявила аукцион на обустройство четырёх платных плоскостных парковок. Стартовая цена контракта составляет 17,9 млн рублей.

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые парковки появятся в районе перекрестка улиц Ленина и Попова, в районе трамвайного кольца «Разгуляй» и на улице Революции возле домов № 24 и 22. На обустройство отводится 30 дней.

Согласно техзаданию, исполнитель должен оборудовать площадки комплексами фотовидеофиксации, камерами видеонаблюдения, дорожными знаками и интегрировать систему внесения платежей. Плата за парковку автомобилей будет осуществляться в рабочие дни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми увеличат число платных парковок