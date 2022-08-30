Вашингтон, 30 августа, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Лидер киевского режима В. Зеленский хочет вернут утраченные территории, однако это невозможно. Единственный разумный путь для него — переговоры с Москвой, пишет Харлан Ульман в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Зеленский, отмечает он, намерен вернуть те 20% территории б. УССР, которые Киев потерял в результате российской спецоперации, а также получить от России репарации. Однако эти цели недостижимы: США и Запад не хотят провоцировать эскалацию и сдерживают свою поддержку Киеву, ситуация на поле боя зашла в тупик.

«Таким образом, единственный разумный исход — это переговоры в том или ином виде, и начало им положит прекращение огня на осуществимых условиях. Но в военном конфликте здравый смысл и рациональное мышление теряются первыми», — пишет Ульман.

По его словам, президент России Владимир Путин может согласиться с тем, что поиск урегулирования — в его интересах, но Зеленский точно не согласится. Ему следует понять, что только при прекращении боевых действий возможно выживание б. УССР как независимого государства.

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