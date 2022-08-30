Херсон, 30 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В микрорайоне Таврическом города Херсон ликвидировали участников диверсионно-разведывательной группы. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию области.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По их данным, в микрорайоне Таврическом «была активизация».

«Но всё там нормально, всё под контролем, — сказал замглавы администрации Кирилл Стремоусов. — Все уничтожены».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новом обстреле территории Запорожской АЭС.