Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM В Россию за сутки прибыли более 18 тыс. мирных жителей Донбасса и территорий бывш. УССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 30 августа.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 18 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее число эвакуированных Россией с начала специальной военной операции из опасных районов ДНР, ЛНР и территорий б. УССР превысило 3 млн человек.

Читайте также: Россия эвакуировала еще почти 25 тысяч человек из Донбасса и из б. УССР