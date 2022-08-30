Херсон, 30 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Херсоне ликвидирована диверсионно-разведывательная группа. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

Он уточнил, что это произошло утром 30 августа в районе микрорайона Таврического.

«На Таврическом была активизация. Но все там нормально, все под контролем. Все уничтожены [члены диверсионно-разведывательной группы]», — сказал в беседе с ТАСС Стремоусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Херсоне российские силовики задержали диверсанта, разбрасывавшего запрещённые противопехотные мины «Лепесток» и «маячки» для наведения ударов артиллерии по гражданским объектам. Выявить и задержать диверсанта помогла его супруга, которая полностью поддерживает спецоперацию. При задержании силовики ликвидировали помощника диверсанта, его самого удалось задержать.