Челябинск, , 09:25 — REGNUM В Тракторозаводском районе Челябинска закончена проверка по факту травмирования двухлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Ysia.ru

Инцидент произошёл на ул. 2-я Эльтонская 10 августа. Ребёнок упал в люк во время прогулки. Отец его оттуда достал, а затем пострадавшего доставили в больницу с ушибами.

В ходе проверки выяснилось, что колодец является бесхозным. Главе Челябинска Наталье Котовой внесено представление об устранении нарушений законодательства, а именно, установить принадлежность этого колодца и целесообразность его использования.

Также прокуратура поставила на контроль ход проверки, которую проводит по факту падения ребёнка Следственный комитет.