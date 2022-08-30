Гагра, Абхазия, 30 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Некоторые лица в России пытаются воспользоваться доверительными абхазо-российскими отношениями и вынудить Абхазию согласиться на передачу в собственность правительства РФ госдачу «Пицунда». Об этом говорится в обнародованном 29 августа заявлении оппозиционного общественного движения «Аидгылара».

Leonrid Аслан Бжания

В движении отреагировали на сообщение, что президент Абхазии Аслан Бжания подписал соглашение о передаче «Пицунды» и хочет, чтобы его ратифицировал парламент республики. В оппозиции настаивают на том, что это противоречит установленному в конституции запрету на передачу земли в собственность иностранцам.

«Это единственное соглашение никак не отвечающее ни политическим интересам Абхазии, ни политическим интересам России, так как нормы заложенные в нём прямо противоречат конституции Республики Абхазия», — говорится в обращении.

Авторы заявления уверены, что в случае одобрения этого соглашения, подобны алгоритм применят при передаче других активов республики, в том числе Ингурской ГЭС. Они также обвинили Бжанию в «некомпетентности» и потребовали, чтобы он отозвал из парламента соглашение о «Пицунде».

Напомним, что в июне стало известно о подписанном Бжанией в январе соглашении о передаче комплекса «Пицунда» в собственность РФ. Это вызвало возмущение в оппозиции и в обществе. Парламент не успел рассмотреть документ до летних каникул.