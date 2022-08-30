Фучжоу, Китай, 30 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление займов на сумму $200 млн для содействия улучшению управления окружающей средой и снижения экологических и экологических рисков в бассейне реки Мулань в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Listwiseafford Фучжоу. Провинция Фуцзянь. Китай

Река Мулань — это главная река Фуцзяни. Ее общая длина составляет 105 км, а площадь водосборного бассейна составляет 1732 кв. км. По данным офиса АБР в Китае, проект будет поддерживать планы действий по комплексному управлению окружающей средой на уровне округа и адаптации к изменению климата, а также связанное с этим наращивание потенциала и повышение осведомленности общественности.

В рамках проекта будет создана цифровая платформа интеллектуального управления окружающей средой, которая объединяет управление водными ресурсами, рисками стихийных бедствий, сточными водами, дренажом, твердыми отходами и лесами.

Проект поможет улучшить инфраструктуру в уезде Сянью, расположенном в верховьях реки Мулань, за счет инвестиций в защиту водосборных бассейнов, сохранение лесов, водоснабжение, объекты по обращению с твердыми отходами, а также городскую водную среду и управление рисками наводнений.

Общая стоимость проекта составляет $577,35 млн, в том числе$ 377,35 млн в виде параллельного финансирования со стороны китайского правительства и бенефициаров. Ожидается, что проект будет завершен в 2028 году.