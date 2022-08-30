Воронеж, , 09:25 — REGNUM Парк «Алые паруса» в Воронеже будет закрыт для посещений на неделю, с 31 августа и до 6 сентября. Об этом сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов региона.

Международная выставка-ярмарка «Воронеж — сад» Марина Каширская © ИА REGNUM

Парк будет закрыт для свободного посещения с 07:00 31 августа и до 21:00 6 сентября. Решение связано с подготовкой и проведением Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад».

Площадки собственно фестиваля будут работать 3 и 4 сентября с 10:00 до 19:00.

Отметим, что 3 и 4 сентября в Воронеже, уже на Советской площади, состоится фестиваль «Русское лето». 17 сентября Воронеж отметит день города.