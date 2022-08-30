Кизел, Пермский край, , 09:23 — REGNUM В Пермском крае жителя Кизела освободили от выплаты алиментов после того, как он прошёл тест на отцовство, сообщили 30 августа пресс-службе УФССП по региону.

ДНК

Генетическая экспертиза исключила отцовство пермяка, который согласно судебному решению должен был выплачивать алименты на содержание десятилетнего ребёнка. Мужчина накопил долг в 60 тыс. рублей. Суд назначил ему обязательные работы.

Осознавая, что после мер административно-правового характера может начаться уже уголовное преследование, пермяк решил удостовериться в своём отцовстве и обратился в лабораторию. По результатам ДНК-теста выяснилось, что он не является биологическим отцом ребёнка, на содержание которого суда обязал выплачивать алименты. Взыскательница отозвала исполнительный документ с принудительного исполнения.

Добавим, в январе–апреле 2022 года судебные приставы Прикамья взыскали 275 млн рублей долгов по алиментам. Этот показатель вдвое превышает прошлогодний.