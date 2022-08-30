Ханты-Мансийск, 30 августа, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Югре по факту жёсткой посадки вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-8 АТМШ

Напомним, 29 августа вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ельцовка» (ранее сообщалось. что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Горизонт» — прим. ИА REGNUM) совершил жёсткую посадку вблизи Каюково в Сургутском районе.

«В результате произошло разрушение воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести», — отмечают в ведомстве.

Предварительные причины аварии, по версии следователей, — техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всех пострадавших эвакуировали вертолетом Центра медицины катастроф в больницу города Сургута.