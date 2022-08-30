Москва, , 09:22 — REGNUM Для московских предприятий организуют 13 бизнес-миссий, ориентированных на деловых партнеров из дружественных России стран. Об этом 30 августа сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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В рамках этой программы запланированы поездки за рубеж, онлайн-переговоры и встречи в Москве. Выездные встречи и онлайн-презентации запланированы в Китае, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Иране, Вьетнаме, Нигерии и Бахрейне. Во время реверсных бизнес-миссий в Москву приедут заинтересованные импортеры из государств Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ.

«Бизнес-миссии помогают экспортерам выйти на новые рынки и закрепиться на них. Изначально в 2022 году планировалось провести пять таких мероприятий. Но, учитывая высокий интерес московских предпринимателей к этому формату и востребованность их продукции в дружественных государствах, мы приняли решение расширить программу. Представить свои товары и услуги потенциальным покупателям из стран Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ смогут порядка 300 столичных компаний», — сказала Сергунина.

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