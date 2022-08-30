Омск, 30 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Подозреваемый в изнасиловании девятилетней девочки задержан в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в следственном управлении СКР по Омской области.

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Уголовное дело против 46-летнего мужчины возбуждено по п. «б» ч. 4 ст.131 УК РФ («Изнасилование»).

По версии следствия, 28 августа мужчина встретил в одном из посёлков Омского района девятилетнюю девочку. Злоумышленник обманом завлёк её на безлюдный пустырь вдали от домов. Там он надругался над ребёнком, а после этого скрылся.

Девочку госпитализировали. Медики оказывают ей помощь. Подозреваемого задержали в Омске. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае возбуждено уголовное дело против 45-летнего мужчины, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности десятилетней девочки.

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