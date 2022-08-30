Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Циклон Ornella приближается к Санкт-Петербургу, вместе с похолоданием во второй половине дня в город на Неве придут дожди, сообщил утром 30 августа главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM На Литейном мосту в Петербурге

По его словам, дневная температура не будет превышать +15 градусов, а после того как во второй половине дня усилятся дожди, температура воздуха продолжит снижаться.

«Виновник всех изменений в нашей погоде циклон, его немецкие коллеги назвали Ornella. Циклон уже вышел с акватории Балтики на континент и к ночи будет над Новгородской областью, продолжая медленно смещаться к северо-востоку. Поэтому изменений в лучшую сторону не ждем, а озвученные прогнозы не меняются», — отметил синоптик.

В ближайшие три дня в городе на Неве ожидаются дожди, местами сильные, северный ветер, временами тоже сильный. Дневная максимальная температура воздуха не будет выше +11…+13 градусов. Во время дождей она может быть и ниже.

«Так что терпим, к выходным дням хоть дождей будет меньше», — подытожил Александр Колесов.