Чебоксары, , 09:19 — REGNUM В Чувашии на общественное обсуждение внесён законопроект, предполагающий возможность установления дополнительных требования к содержанию домашних животных Соответствующий проект разработала государственная республиканская ветеринарная служба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кошка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С учётом федерального законодательства дополняются региональные полномочия в части установления порядка предотвращения причинения бездомными животными вреда жизни или здоровью граждан, а также закрепляется право по установлению дополнительных требований к содержанию животных.

«[…] Вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу; устанавливает порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

Также предлагается закон дополнить статью о строительстве и реконструкции объектов для выращивания и содержания животных, производства и хранения продукции животного происхождения, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ЛПХ.

«Должно быть предусмотрено создание объектов […], соответствующих обязательным требованиям […] ветеринарного контроля, в том числе в целях предупреждения возникновения и распространения заразных болезней животных и предупреждения загрязнения окружающей среды отходами, образующимися при содержании животных и производстве продукции животного происхождения», — предлагают авторы законопроекта.

Отмечается, что данные изменения не потребуют дополнительных средств из региональной казны. Ожидается, что в случае принятия решения оно вступит в силу 1 марта 2023 года.

Напомним, в Госдуме предложили позволить регионам своими законами вводить запрет на самовыгул домашних животных, прежде всего, собак.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии правоохранители потребовали выделить средства на строительство приюта для безнадзорных животных в Шумерле, а также подали иски на мэрию города в интересах четырёх покусанных детей.

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