Вячеслав Кривошеев, 30 августа 2022, 09:55 — REGNUM Мы свидетели мощного идеологического слома. Постперестроечный правящий класс на своём уровне неожиданно столкнулся с тем, что большого общего мира, в который делала прорыв перестройка, не существует. Для защиты власти и капитала внешний фактор не просто не работал, он сам оказался главной опасностью и для власти, и для капитала. Пришлось, как в своё время большевикам, вынужденно переходить к интересам и развитию своей отдельно взятой страны. Делать из страны защитника капитала от внешней угрозы. У непричастных зачастую не было шанса ухватить начало перемен и осознать их серьезность. Для живущих перестроечной инерцией произошёл некий взрыв мозга и разрыв шаблона, требующий основательной внешней идеологической подпитки. Потому что с этим справиться действительно очень непросто. Но вот парадокс неравномерности развития. Наступила новая эпоха, а важнейший идеологический инструмент остался во многом прежним и работает на старые задачи перестроечных иллюзий. Сегодня успешно решает задачи вчерашнего и позавчерашнего дня, противоречащие потребностям дня сегодняшнего. Причём великолепно настроенный преференциями и инвестициями инструмент, с заложенным в него самовоспроизведением и эффективной дискредитацией отклонений, с работающими устойчивыми схемами финансирования и замечательным включением в систему СМИ и культуру. Над которым лично и много работали такие зубры перестройки, как Александр Николаевич Яковлев. Интеллигенция как слой общества и есть в социальном плане прежде всего рукотворная сердцевина этого инструмента, приспособление для решения таких задач. А не случайный набор пишущих и рисующих в меру таланта и призвания людей.

Владимир Маковский. Вечеринка. 1895
Владимир Маковский. Вечеринка. 1895

После полного слома государственной машины большевики уже через десять лет создали новое искусство, обеспечивающее идеологически дело рабочего класса. Причём революционные преобразования в умах зрели весь девятнадцатый век в рамках традиционной культуры. Так всегда: новое постепенно прорастает в старом, пока не происходит прорыв. Затем остатки и пережитки старого доживают в новом. Долго вызревала внутри социалистической культуры перестроечная интеллигенция, которая с открытием шлюзов стала мощным рычагом преобразований, заняв с помощью государства решающие позиции. Под крылышком государства, начиная с оттепели. А то и раньше. С резким увеличением преференций от государства по мере приближения апогея перестройки. Заранее. Достаточно вспомнить символический прямой телефон к Андропову у будущего народного депутата и одного из пула нескольких неприкасаемых поэтов Евгения Евтушенко.

Сейчас интересно вовсе не то, куда поехал и что сказал условный Меладзе или условная Пугачёва. Определится всё в сфере идей и смыслов тем, окажется ли способен новый правящий класс провести нечто подобное тому, что сделал Луначарский в голодной и разрушенной, окружённой врагами стране. Что структурно заложили к перестройке во времена недоучки Хрущёва и расслабившегося размечтавшегося Брежнева, усилили при скрытном Андропове и реализовали при болтуне Горбачёве. Настроили. От Коротича до Богомолова. Выдвигали одних, задвигали других, воспитывали и обучали третьих. Заработало. Рецепты известные и, в общем-то, несложные. И не надо пугать мифическим установлением единомыслия. Идёт совершенно другой процесс: базис определяет надстройку. Можно не любить тех, кто этот постулат сформулировал. Однако сам постулат работает. Хотя и в этом есть известные нюансы.