Москва, , 09:29 — REGNUM Неожиданное наступление киевских боевиков в Николаевской и Херсонской областях пресекли российские войска, в подавлении атаки были задействованы вертолёты Ка-52. Кадры боевой работы экипажей опубликованы 30 августа в телеграм-канале Минобороны России.

Ударный вертолёт Ка-52 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Штурман, имя которого не указывается, рассказал о приказе уничтожить опорный пункт, отданный в связи с неожиданным наступлением противника. По прилёту на место завязался неожиданный бой, было радиоэлектронное воздействие, так называемое облучение.

«Наши не подкачали — мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение и ракеты в сторону нас», — рассказал штурман.

По словам штурмана, у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, «страха нет». Навыки, полученные в боях и на учениях, помогают избегать ударов противника.

Работа начинается с самого раннего утра, при появлении боевой задачи происходит быстрая подготовка. В день бывает от трех до пяти вылетов, добавил штурман.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин и два штурмовика Су-25, когда попытались осуществить наступление на российские войска на юге б. УССР.

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