Джакарта, , 09:15 — REGNUM Три подземных толчка произошли в районе Ментаваи в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Smchealth.org

В общей сложности произошло 10 землетрясений, зарегистрированных в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Три афтершока произошли с периодом менее 30 минут подряд с магнитудой 3,9, магнитудой 4,8 и магнитудой 3,7.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Ментаваи объявило, что более 2300 жителей Индонезии были вынуждены покинуть свои дома в результате землетрясения магнитудой 6,4.

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