Чита, , 09:15 — REGNUM На снижение уровня загрязнения воздуха в Вологодской области и Забайкалье Правительство РФ выделит более 600 млн рублей. Распоряжение о распределении средств на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Несвежий воздух Цитата из м/ф «Это совсем не про это». реж Александр Федулов. 1984. СССР

В Чите жилые дома переведут на газовое или электрическое отопление взамен печного или угольного, которое используется здесь до сих пор. На эти цели планируется направить более 300 млн рублей.

Ещё 300 млн рублей будет направлено на закупку трамваев для общественного транспорта Череповца.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Чистый воздух», который входит в состав национального проекта «Экология». В федеральном бюджете на 2022 год на реализацию федерального проекта предусмотрено около 9,3 млрд рублей, и около 11,8 млрд рублей — на 2023 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в России расширяется эксперимент по квотированию вредных выбросов: еще 29 городов стали участниками федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Благодаря государственной инициативе к 2030 году в городах, уровень загрязнения воздуха в которых оценивается на текущий момент как высокий и очень высокий, выбросы опасных загрязняющих веществ будут снижены в два раза. Результаты проекта улучшат состояние атмосферного воздуха на территории проживания более семи миллионов человек.

Читайте также: Россия за чистый воздух