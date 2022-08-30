Токио, , 09:14 — REGNUM Toyota Motor Corp сообщила, что ее производство автомобилей в мире упало в июле на 8,6% в годовом исчислении. Объем производства не достигает целевого уровня уже четыре месяца подряд, поскольку вспышки COVID-19, сильные дожди в Японии и постоянный дефицит микросхем негативно сказываются на производстве. Об этом 30 августа сообщает агентство Reuters.

Toyota

Крупнейший в мире автопроизводитель произвел в июле 706 547 автомобилей по всему миру, что ниже целевого показателя в 800 000 единиц.

Производство за первые четыре месяца текущего финансового года, который начался в апреле, на 10,3% меньше начального плана.

Мировая автомобильная промышленность переживает перебои в цепочках поставок, вызванные дефицитом микросхем и строгими ограничениями, введенными Китаем в связи с COVID-19, однако Toyota также столкнулась с проблемой сильных дождей в Японии, остановкой производственной линии для проверок и вспышками коронавируса на заводе.

Toyota заявила, что внутреннее производство упало на 28,2%, что перевесило рост зарубежного производства на 4,5%, вызванный восстановлением спроса в Европе, Китае и остальной Азии.

Однако слабость общих показателей в июле вызвала опасения, что компании, возможно, придется снизить годовой план производства в 9,7 млн автомобилей, даже несмотря на то, что Китай смягчает ограничения, связанные с пандемией, а дефицит микрочипов демонстрирует некоторые признаки ослабления.

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