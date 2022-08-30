Кишинёв, , 09:11 — REGNUM Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила закупку и хранение ещё 10 млн м3 природного газа. Об этом 29 августа заявил в своём телеграм-канале вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Деньги (сс) Michael Marcovici

Компания «Молдовагаз» должна была до 20 августа заплатить Газпрому за топливо, поставляемое в текущем месяце. Из-за отсутствия средств предприятие обратилось с просьбой отложить платёж до 1 сентября, на что российская сторона согласилась в виде исключения. Покупка у «Молдовагаз» 10 млн м3 топлива из запасов обеспечит компанию средствами.

««Энергоком» закупит этот объём двумя траншами по 5 млн м3 газа у «Молдовагаз». Эта сделка также позволит «Молдовагаз» выплатить аванс за август до 1 сентября», — написал Спыну.

Напомним, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что тариф на газоснабжение в Молдавии не учитывает всех затрат на закупку топлива в РФ. Тариф рассчитан, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Ранее недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета.

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