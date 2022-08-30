Приморский край, 30 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В ночь на 30 августа в посёлке Кировский пожар в частном доме унёс жизни трёх местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморью.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

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На месте пожара спасатели были через 4 минуты после вызова. В ходе тушения огня в доме были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины.

Дом горел изнутри, пламя вырывалось на крышу. В результате пожара дом повреждён огнём на площади около 32 кв. метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в здании центра хирургии имени академика Б. В. Петровского в московских Хамовниках.