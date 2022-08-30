Аккра, 30 августа 2022, 09:09 — REGNUM Лев, который содержится в зоопарке города Аккра в Гане, на выходных загрыз человека, проникшего в вольер с животными. Об этом говорится в заявлении государственной комиссии по лесному хозяйству.

Эжен Делакруа. Лев, раздирающий труп. 1850
Эжен Делакруа. Лев, раздирающий труп. 1850

Инцидент произошел еще 28 августа. Мужчина среднего возраста перелез через высокий сетчатый забор и проник в вольер, где находились лев со львицей, а также два львенка. Комиссия приступила к расследованию случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в испанском муниципалитете Сонеха, погиб молодой мужчина, который решил поучаствовать в забеге с быками.

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