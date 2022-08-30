Аккра, 30 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Лев, который содержится в зоопарке города Аккра в Гане, на выходных загрыз человека, проникшего в вольер с животными. Об этом говорится в заявлении государственной комиссии по лесному хозяйству.

Эжен Делакруа. Лев, раздирающий труп. 1850

Инцидент произошел еще 28 августа. Мужчина среднего возраста перелез через высокий сетчатый забор и проник в вольер, где находились лев со львицей, а также два львенка. Комиссия приступила к расследованию случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в испанском муниципалитете Сонеха погиб молодой мужчина, который решил поучаствовать в забеге с быками.