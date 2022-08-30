Энергодар, Бывш. УССР, , 09:09 — REGNUM Киевские боевики вновь нанесли удары по Энергодару. Об этом 30 августа сообщила военно-гражданская администрация города.

Артобстрел Mil.gov.ua

«Вооружённые формирования киевского режима возобновили огонь по району города Энергодару», — говорится в сообщении администрация в телеграм-канале.

Власти призвали граждан переместиться в безопасное место, оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.

«Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется», — добавили в ВГА.

По данным администрации, 30 августа в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории Запорожской АЭС и береговой линии города. Удар наносился при помощи крупнокалиберной артиллерии. Два взрыва были зафиксированы рядом со зданием, в котором хранится отработанное топливо.

Руководство города считает, что целью действий киевских формирований является срыв миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.

«На данный момент обстрелы продолжаются», — констатируют в администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 29 августа, ВСУ нанесли по Энергодару новый удар. Под обстрел попали дачный сектор и береговая линия. В результате начался пожар, загорелась трава. Очаги возгорания были оперативно локализованы.

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