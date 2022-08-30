Москва, , 09:07 — REGNUM Сегодня, 30 августа, в Москве ещё сохранится теплая погода за счёт балтийского циклона. Воздух прогреется до +27… +29 °С. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передают РИА Новости.

Жара Дарья Антонова © ИА REGNUM

При западном ветре силой 5-10 м/с ожидается облачная погода с прояснениями. Не исключены кратковременные дожди с грозами. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

По словам синоптика, всплеск температуры в столичном регионе обусловлен теплым сектором циклонической депрессии с центром над Верхневолжьем.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий переход в «глубокую осень», без обычного потепления, которое называют бабьим летом, обещают метеорологи жителям Москвы.

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