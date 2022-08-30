Красноярск, 30 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Западные журналисты назвали развитие сельского хозяйства в России «секретным триумфом» российских властей и лично президента РФ Владимира Путина. В частности, такое мнение выразил журналист Федерико Рампини в статье, опубликованной итальянской газетой Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 августа политический аналитик Александр Чернявский (Красноярский край), успехи России в развитии агропромышленного комплекса очевидны и объясняются несколькими факторами.

Во-первых, это одна из немногих отраслей, где после 2014 года пошёл реальный процесс импортозамещения.

«Процесс вымывания импортных продуктов из наших магазинов постепенно начался ещё в нулевые годы. А после 2014 года, когда началась санкционная война, серьёзно затронувшая и продовольственный рынок, этот процесс ускорился. Стратегическим фактором успешного развития АПК стала многомиллиардная господдержка этой отрасли, которая неуклонно росла последние годы. И сегодня мы уже можем видеть результат, выраженный в том числе рекордными урожаями», — отметил политаналитик.

По его словам, важным является то, что российские сельхозпроизводители смогли создать диверсифицированные маршруты экспорта продукции: «Если европейская часть РФ кормит Ближний Восток, Африку, Европу, то, например, в восточных территориях нашей страны аграрии наладили достаточно хорошие связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Например, из Красноярского края много сельхозпродукции экспортируется в Китай. Полагаю, что в ближайшие годы этот процесс будет только расширяться».

Эксперт обратил внимание на то, что есть и серьёзные проблемы, которые пока не удалось решить. В частности, это зависимость по сельхозтехнике.

«Примерно 50% нашего парка составляет импортная сельхозтехника. Вторая сложная тема — семенной фонд, где мы тоже пока не смогли устранить зависимость от импорта из недружественных стран. Эти проблемы надо решать уже в ближайшие годы», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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