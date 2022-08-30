Берлин, , 09:06 — REGNUM Власти Германии и Франции выступают против полного запрета выдачи шенгенских виз гражданам России, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ с позицией двух стран, который был направлен членам Евросоюза (ЕС).

Виза шенген Marco Verch Professional Photographer

Как говорится в документе, страны ЕС должны подумать о разумных способах использования «важного рычага выдачи виз».

Вместе с тем указывается, что заявления граждан РФ должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят 30−31 августа в Праге вопрос выдачи виз гражданам России.

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