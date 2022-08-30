Оренбург, , 09:05 — REGNUM В Оренбурге мошенники обманули студентку почти на 1,5 млн рублей, сообщили 30 августа журналистам в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным полиции, аферисты использовали классическую схему. Девушке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Она заявила о попытке закрытия счёта вклада. Студентке рекомендовали перевести сбережения на «безопасный счёт». Девушка последовала указаниям и лишилась 1 473 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Стоит отметить, что, несмотря на предупреждения правоохранителей быть бдительными и не доверять информации, полученной от незнакомцев по телефону по поводу финансов, в регионе практически ежедневно совершаются хищения денег.