30 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Александр Полегенько, , 16:43 — REGNUM Арктика — один из самых непригодных для жизни человека регионов мира. И вместе с тем Арктика — край настоящих романтиков и суровых полярников и одна из главнейших мировых сокровищниц полезных ископаемых. Именно с природными богатствами связано активное развитие Арктики в XX веке. Осваивая новые полярные территории, человек возводил новые города, инфраструктуру, промышленные объекты.

Регулярное авиасообщение есть только с Норильском, рейсы — один раз в неделю Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фотокорреспондент ИА REGNUM в составе творческой экспедиции, организованной АО «Первая горнорудная компания», отправился к Северному Ледовитому океану, чтобы собственными глазами увидеть, чем живёт российская Арктика.

Посёлок Диксон расположен на побережье Енисейского залива Карского моря и на западной оконечности полуострова Таймыр Александр Полегенько © ИА REGNUM

Своё путешествие экспедиция начала с посёлка Диксон — одного из самых северных населённых пунктов России. Посёлок расположен в самом сердце Арктики: на северо-западной оконечности Таймырского полуострова, в устье Енисейского залива Карского моря.

Островная часть посёлка Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посёлок разделён на две части полуторакилометровым проливом Вега: одна часть находится на материке, другая часть — на острове Диксон. Зимой из одной части посёлка в другую можно добраться по льду, летом — по воде на катере, а вот весной и осенью лишь по небу — на вертолёте.

Материковая часть посёлка Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Диксоне есть аэропорт, который был построен ещё в 1930-е годы, в период активного освоения Арктики. В настоящее время здание аэропорта находится в упадке и нуждается в реконструкции. Из-за плохого состояния взлётно-посадочной полосы в Диксон может летать только на самолётах Ан-24 или Ан-26. Раз в неделю отсюда можно улететь в Норильск, но только при подходящих метеоусловиях, чаще всего улететь по расписанию — большая удача.

Сейчас аэропорт находится в полнейшем упадке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Старое здание аэропорта Диксона сейчас находится в полнейшем упадке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Остров Диксон впервые был открыт русскими поморами ещё в начале XVII века. В XVIII веке во времена Великой Северной экспедиции о. Диксон, наряду с другими участками арктического побережья Сибири, появился на картах.

Диксон — закрытое место, сюда можно попасть только по специальному пропуску Александр Полегенько © ИА REGNUM

На острове действуют аэропорт и гидрометеостанция. Сотрудники метеостанции — единственные жители островной части Диксона Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня Диксон практически опустел. Основной контингент — вахтовики, учёные или журналисты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продукты на островную часть доставляют по воздуху Александр Полегенько © ИА REGNUM

Благодаря своему расположению Диксон всегда был важным транспортно-логистическим портом. В 1901 году арктический исследователь Эдуард Васильевич Толль построил на берегу деревянный угольный амбар, после чего Диксон стал рассматриваться как удобная угольная база для арктических экспедиций.

Островную часть посёлка с материковой разделяет полуторакилометровый пролив Вега Александр Полегенько © ИА REGNUM

Порт Диксона до сих пор удобен для судов, проходящих по Северному морскому пути Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1915 году на острове была построена радиостанция для обеспечения плавания экспедиции Б. А. Вилькицкого на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Датой основания посёлка считается 7 сентября 1915 года, именно в этот день радиостанция впервые успешно вышла в эфир и установила связь с Исакогорской радиостанцией около Архангельска. В этом же году остров начинает заселяться: воздвигаются два жилых дома, баня и угольный сарай.

В посёлке нет заправки, а ближайшая находится в 500 км. Запасы бензина на весь год доставляют по воздуху Александр Полегенько © ИА REGNUM

Дорог в посёлке Диксон нет в принципе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Островной посёлок Диксон находится в сильнейшем упадке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Брошенная техника в Диксоне Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большая часть острова усеяна металлоломом: брошенной техникой, бочками, металлом Александр Полегенько © ИА REGNUM

О необходимости большой уборки в российской Арктике говорят уже многие годы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бочки времён активного освоения Арктики — один из самых распространенных видов мусора в Диксоне Александр Полегенько © ИА REGNUM

Последние годы добровольцы проводят Арктические субботники с целью — очистить Арктику от мусора, скопившегося здесь за несколько десятилетий. Но для этого нужны годы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пока что тонны металлолома так и лежат нетронутыми Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 1916 году в посёлке была создана действующая гидрометеостанция. Коллектив станции обеспечивает метеорологические, актинометрические, морские прибрежные и аэрологические наблюдения.

Гидрометеорологическая станция в посёлке Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Алина Бедюрова родом с Алтая. Сейчас Алина работает на гидрометеорологической станции Диксона Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM Сотрудники гидрометеорологической станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гидрометеорологическая станция в посёлке Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Алина Бедюрова за своим рабочим столом на гидрометеорологической станции Александр Полегенько © ИА REGNUM

В годы Великой Отечественной войны Диксон стал единственным местом за Уралом, где шли бои. Немецкие войска планировали захватить и уничтожить Диксон, чтобы прервать судоходство по Северному морскому пути. 25 августа 1942 года экипаж ледокольного парохода «Сибиряков» в Карском море встретился с немецким линкором «Адмирал Шеер». В результате неравного боя 85 моряков-сибиряков погибли, 19 — попали в плен. Но экипажу «Сибирякова» удалось отправить в Диксон телеграмму и сообщить о присутствии в Карском море немецкого крейсера. Чтобы захватить порт Диксона, «Шеер» должен был подойти как можно ближе и поставить себя под прямые удары советских артиллеристов. Командование «Шеера» решило не рисковать и отступило.

На территории посёлка сохранилось 11 объектов культурного наследия, среди них памятники Великой Отечественной войны и памятники истории освоения Арктики.

Местная достопримечательность — самолёт Ли-2Т СССР-04 219. Этот самолёт прослужил почти 25 лет, участвовал во многих экспедициях по Арктике Александр Полегенько © ИА REGNUM

Район Диксона — арктическая пустыня, здесь совсем нет деревьев. Климат в Диксоне очень суровый: средняя температура зимой — 30 °C, а летом + 9 °C. Полярная ночь в Диксоне длится 82 дня.

Район Диксона — арктическая пустыня, здесь совсем нет деревьев и кустарников Александр Полегенько © ИА REGNUM

Растительности на Диксоне практически нет, кругом глыбы бурых камней Александр Полегенько © ИА REGNUM

Редкая растительность на острове Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Местная собака Александр Полегенько © ИА REGNUM

Посёлок Диксон раскинулся на 220 тысяч кв. км, что по площади приблизительно равно территории всей Белоруссии (207 600 кв. км). Несмотря на огромную территорию, в посёлке проживает лишь 529 человек, согласно данным переписи 2020 года. А это значит, что на каждого жителя приходится почти по пятьсот квадратных километров. Жители посёлка традиционно занимаются обслуживанием навигации, наблюдениями за климатом и гидрографическими исследованиями, а также морским промыслом.

Посёлок появился в результате активного освоения Северного морского пути Александр Полегенько © ИА REGNUM

Первые постройки возвели на острове, а затем на материковой части Александр Полегенько © ИА REGNUM

Одноэтажные дома образовали улицы, которые получали имена в честь исследователей Арктики Александр Полегенько © ИА REGNUM

С 1950-х годов посёлок стал застраиваться двухэтажными зданиями, а с 1976 года — пятиэтажными Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большинство домов, построенных ещё в советское время, пустует, сами здания находятся в плачевном состоянии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Большинство домов Диксона законсервированы Александр Полегенько © ИА REGNUM Жилой дом на острове Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенный дом в Диксоне Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самый высокий прирост по численности населения, более 5 тыс. человек, в посёлке наблюдался в 1991 году. В последние годы произошло резкое сужение востребованности хозяйственных функций посёлка и численность населения сократилась в десятки раз, в связи с этим большая часть жилого фонда была законсервирована.

В советские годы от желающих переехать на Диксон не было отбоя. Теперь же высокие зарплаты и многочисленные льготы остались в прошлом Александр Полегенько © ИА REGNUM

Диксон — самый северный населенный пункт России Александр Полегенько © ИА REGNUM

Часть домов Диксона полностью разрушена Александр Полегенько © ИА REGNUM Разрушенная постройка в посёлке Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Заброшенный дом на острове Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Внутри заброшенного дома Александр Полегенько © ИА REGNUM

За последние десятилетия люди с островной части посёлка перебрались на материк. Остров практически опустел Александр Полегенько © ИА REGNUM

Тем не менее в Диксоне есть школа, библиотека, культурно-досуговый центр и школа искусств. А вот с медициной в посёлке проблема, из-за отсутствия врачей несколько лет назад закрылась единственная больница. На сегодняшний день организацией медицинской помощи занимается врачебная амбулатория, расположенная в арендованном помещении пятиэтажного здания, при необходимости в посёлок может быть направлен борт санитарной авиации.

Весной и осенью добраться с островной части посёлка на материковую можно лишь по небу — на вертолёте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участник творческой экспедиции художник Рашид Сагадеев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Щенки, найденные на острове Диксон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудники гидрометеорологической станции отправляют найденных щенков на материк Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотрудники гидрометеорологической станции отправляют найденных щенков на материк Александр Полегенько © ИА REGNUM

Несмотря на все трудности, жизнь в Диксоне продолжается. Здесь по-прежнему работает погранзастава, гидрографическая база и гидрометеорологическая обсерватория. Перспективы дальнейшего развития посёлка связаны с модернизацией Северного морского пути и освоением минерально-сырьевых и биологических водных ресурсов. Хочется верить, что у Диксона есть будущее и однажды он вернёт статус мировой столицы Арктики.