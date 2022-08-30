Александр Полегенько,
30 августа 2022, 16:43 — REGNUM Арктика — один из самых непригодных для жизни человека регионов мира. И вместе с тем Арктика — край настоящих романтиков и суровых полярников и одна из главнейших мировых сокровищниц полезных ископаемых. Именно с природными богатствами связано активное развитие Арктики в XX веке. Осваивая новые полярные территории, человек возводил новые города, инфраструктуру, промышленные объекты.
Регулярное авиасообщение есть только с Норильском, рейсы — один раз в неделю
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Фотокорреспондент ИА REGNUM в составе творческой экспедиции, организованной АО «Первая горнорудная компания», отправился к Северному Ледовитому океану, чтобы собственными глазами увидеть, чем живёт российская Арктика.
Посёлок Диксон расположен на побережье Енисейского залива Карского моря и на западной оконечности полуострова Таймыр
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Своё путешествие экспедиция начала с посёлка Диксон — одного из самых северных населённых пунктов России. Посёлок расположен в самом сердце Арктики: на северо-западной оконечности Таймырского полуострова, в устье Енисейского залива Карского моря.
Островная часть посёлка Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посёлок разделён на две части полуторакилометровым проливом Вега: одна часть находится на материке, другая часть — на острове Диксон. Зимой из одной части посёлка в другую можно добраться по льду, летом — по воде на катере, а вот весной и осенью лишь по небу — на вертолёте.
Материковая часть посёлка Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В Диксоне есть аэропорт, который был построен ещё в 1930-е годы, в период активного освоения Арктики. В настоящее время здание аэропорта находится в упадке и нуждается в реконструкции. Из-за плохого состояния взлётно-посадочной полосы в Диксон может летать только на самолётах Ан-24 или Ан-26. Раз в неделю отсюда можно улететь в Норильск, но только при подходящих метеоусловиях, чаще всего улететь по расписанию — большая удача.
Сейчас аэропорт находится в полнейшем упадке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Старое здание аэропорта Диксона сейчас находится в полнейшем упадке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Остров Диксон впервые был открыт русскими поморами ещё в начале XVII века. В XVIII веке во времена Великой Северной экспедиции о. Диксон, наряду с другими участками арктического побережья Сибири, появился на картах.
Диксон — закрытое место, сюда можно попасть только по специальному пропуску
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На острове действуют аэропорт и гидрометеостанция. Сотрудники метеостанции — единственные жители островной части Диксона
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сегодня Диксон практически опустел. Основной контингент — вахтовики, учёные или журналисты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Продукты на островную часть доставляют по воздуху
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Благодаря своему расположению Диксон всегда был важным транспортно-логистическим портом. В 1901 году арктический исследователь Эдуард Васильевич Толль построил на берегу деревянный угольный амбар, после чего Диксон стал рассматриваться как удобная угольная база для арктических экспедиций.
Островную часть посёлка с материковой разделяет полуторакилометровый пролив Вега
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Порт Диксона до сих пор удобен для судов, проходящих по Северному морскому пути
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В 1915 году на острове была построена радиостанция для обеспечения плавания экспедиции Б. А. Вилькицкого на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Датой основания посёлка считается 7 сентября 1915 года, именно в этот день радиостанция впервые успешно вышла в эфир и установила связь с Исакогорской радиостанцией около Архангельска. В этом же году остров начинает заселяться: воздвигаются два жилых дома, баня и угольный сарай.
В посёлке нет заправки, а ближайшая находится в 500 км. Запасы бензина на весь год доставляют по воздуху
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Дорог в посёлке Диксон нет в принципе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Островной посёлок Диксон находится в сильнейшем упадке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Брошенная техника в Диксоне
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большая часть острова усеяна металлоломом: брошенной техникой, бочками, металлом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
О необходимости большой уборки в российской Арктике говорят уже многие годы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бочки времён активного освоения Арктики — один из самых распространенных видов мусора в Диксоне
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Последние годы добровольцы проводят Арктические субботники с целью — очистить Арктику от мусора, скопившегося здесь за несколько десятилетий. Но для этого нужны годы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пока что тонны металлолома так и лежат нетронутыми
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В 1916 году в посёлке была создана действующая гидрометеостанция. Коллектив станции обеспечивает метеорологические, актинометрические, морские прибрежные и аэрологические наблюдения.
Гидрометеорологическая станция в посёлке Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Алина Бедюрова родом с Алтая. Сейчас Алина работает на гидрометеорологической станции Диксона
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники гидрометеорологической станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гидрометеорологическая станция в посёлке Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Алина Бедюрова за своим рабочим столом на гидрометеорологической станции
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В годы Великой Отечественной войны Диксон стал единственным местом за Уралом, где шли бои. Немецкие войска планировали захватить и уничтожить Диксон, чтобы прервать судоходство по Северному морскому пути. 25 августа 1942 года экипаж ледокольного парохода «Сибиряков» в Карском море встретился с немецким линкором «Адмирал Шеер». В результате неравного боя 85 моряков-сибиряков погибли, 19 — попали в плен. Но экипажу «Сибирякова» удалось отправить в Диксон телеграмму и сообщить о присутствии в Карском море немецкого крейсера. Чтобы захватить порт Диксона, «Шеер» должен был подойти как можно ближе и поставить себя под прямые удары советских артиллеристов. Командование «Шеера» решило не рисковать и отступило.
На территории посёлка сохранилось 11 объектов культурного наследия, среди них памятники Великой Отечественной войны и памятники истории освоения Арктики.
Местная достопримечательность — самолёт Ли-2Т СССР-04 219. Этот самолёт прослужил почти 25 лет, участвовал во многих экспедициях по Арктике
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Район Диксона — арктическая пустыня, здесь совсем нет деревьев. Климат в Диксоне очень суровый: средняя температура зимой — 30 °C, а летом + 9 °C. Полярная ночь в Диксоне длится 82 дня.
Район Диксона — арктическая пустыня, здесь совсем нет деревьев и кустарников
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Растительности на Диксоне практически нет, кругом глыбы бурых камней
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Редкая растительность на острове Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Местная собака
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Посёлок Диксон раскинулся на 220 тысяч кв. км, что по площади приблизительно равно территории всей Белоруссии (207 600 кв. км). Несмотря на огромную территорию, в посёлке проживает лишь 529 человек, согласно данным переписи 2020 года. А это значит, что на каждого жителя приходится почти по пятьсот квадратных километров. Жители посёлка традиционно занимаются обслуживанием навигации, наблюдениями за климатом и гидрографическими исследованиями, а также морским промыслом.
Посёлок появился в результате активного освоения Северного морского пути
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Первые постройки возвели на острове, а затем на материковой части
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Одноэтажные дома образовали улицы, которые получали имена в честь исследователей Арктики
Александр Полегенько © ИА REGNUM
С 1950-х годов посёлок стал застраиваться двухэтажными зданиями, а с 1976 года — пятиэтажными
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большинство домов, построенных ещё в советское время, пустует, сами здания находятся в плачевном состоянии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Большинство домов Диксона законсервированы
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Жилой дом на острове Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенный дом в Диксоне
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Самый высокий прирост по численности населения, более 5 тыс. человек, в посёлке наблюдался в 1991 году. В последние годы произошло резкое сужение востребованности хозяйственных функций посёлка и численность населения сократилась в десятки раз, в связи с этим большая часть жилого фонда была законсервирована.
В советские годы от желающих переехать на Диксон не было отбоя. Теперь же высокие зарплаты и многочисленные льготы остались в прошлом
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Диксон — самый северный населенный пункт России
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Часть домов Диксона полностью разрушена
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Разрушенная постройка в посёлке Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Заброшенный дом на острове Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Внутри заброшенного дома
Александр Полегенько © ИА REGNUM
За последние десятилетия люди с островной части посёлка перебрались на материк. Остров практически опустел
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Тем не менее в Диксоне есть школа, библиотека, культурно-досуговый центр и школа искусств. А вот с медициной в посёлке проблема, из-за отсутствия врачей несколько лет назад закрылась единственная больница. На сегодняшний день организацией медицинской помощи занимается врачебная амбулатория, расположенная в арендованном помещении пятиэтажного здания, при необходимости в посёлок может быть направлен борт санитарной авиации.
Весной и осенью добраться с островной части посёлка на материковую можно лишь по небу — на вертолёте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Участник творческой экспедиции художник Рашид Сагадеев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Щенки, найденные на острове Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники гидрометеорологической станции отправляют найденных щенков на материк
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотрудники гидрометеорологической станции отправляют найденных щенков на материк
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Несмотря на все трудности, жизнь в Диксоне продолжается. Здесь по-прежнему работает погранзастава, гидрографическая база и гидрометеорологическая обсерватория. Перспективы дальнейшего развития посёлка связаны с модернизацией Северного морского пути и освоением минерально-сырьевых и биологических водных ресурсов. Хочется верить, что у Диксона есть будущее и однажды он вернёт статус мировой столицы Арктики.
Вид из окна на посёлок Диксон
Александр Полегенько © ИА REGNUM