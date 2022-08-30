Иркутск, , 09:02 — REGNUM День Байкала в Иркутской области отметят 4 сентября 2022 года, сообщает 30 августа телеграм-канал правительства Иркутской области. Основные мероприятия праздника пройдут в Иркутске, на площади перед памятником Александру III.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Желающие смогут принять участие в играх, викторинах и конкурсах экологической направленности. Также для всех собравшихся пройдут мастер-классы, среди которых создание 3D-модели Байкала, графика «Байкальский пейзаж в круге», роспись пряника «Белёк».

Во время празднования будет работать передвижная лаборатория для мониторинга состояния атмосферного воздуха. На сцене пройдет показ одежды, изготовленной из вторсырья.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские учёные бьют тревогу: пока власти региона собираются увеличить число туристов, прибывающих, главным образом на Байкал, священное озеро и прибрежные земли уже не справляются с антропогенной нагрузкой.

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