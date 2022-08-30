Томск, 30 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур раскритиковал работу «Томскгосэкспертизы» из-за затягивания сроков. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владимира Мазура Губернатор Томской области Владимир Мазур

По его словам, в Михайловской школе Зырянского района капитальный ремонт начали только летом и не закончат до конца года. При этом работы ведутся без проектно-сметной документации.

«Томскгосэкспертиза» катастрофически затягивает сроки. А альтернативы этому ведомству у зырянцев нет. Разбираюсь с ситуацией. Выясняю, почему так вышло и как это исправить», — отметил он.