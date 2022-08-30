Левкада, , 09:00 — REGNUM На греческом острове Левкасе 30 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Греция. Побережье Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Землетрясение произошло в 06:49 по местному времени (совпадает с московским) с эпицентром в 29 километрах к юго-западу от города Лефкады (8,6 тыс. жителей) и в 119 километрах к западу от города Патры (168 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине пять километров.

О возможных разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-восточном побережье Папуа — Новой Гвинеи были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1.

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